山形県飯豊町の山中に大量の木くずを不法投棄したとして、会社役員の77歳の男が逮捕されました。不法投棄の疑いで逮捕されたのは、山形県飯豊町の会社役員・鈴木良則容疑者（77）です。鈴木容疑者は去年6月ごろと8月ごろ、自身が経営する会社で不要になった木くずおよそ82トンを山中に投棄した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者は地権者の許可を得て木くずを捨てていましたが、適切な処理をしておらず、木