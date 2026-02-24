女優生見愛瑠（23）が24日、都内で、映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開、三木孝浩監督）完成披露試写会舞台あいさつに、主演するなにわ男子道枝駿佑（23）らと出席した。同作は作家一条岬氏の同名小説が原作。歌をつくる時間を通してひかれあいながらも、運命に翻弄（ほんろう）される男女の10年にわたる恋を描くラブストーリー。生見は聴く者をひきつける歌唱力を持ちながらも、文字の読み書きが困難な「発達性ディスレク