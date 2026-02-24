（台北中央社）中央気象署（気象庁）は24日、同日午後0時37分ごろに発生した北東部・宜蘭県近海を震源とするマグニチュード（M）5.6の地震について、昨年12月27日に東部海域で起きたM7.0の地震の余震との見方を示した。今後も余震が起きる可能性を排除しないとしつつ、震源が深いため、地表への影響は大きくないとしている。今回の地震の震源の深さは66.8キロ。最大震度は宜蘭県南澳の震度4。北部の台北市、新北市、新竹県、東部の