ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¹ë²Ú¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM ¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á ÅÏÊÕ¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖNetflix¡×¤Î¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È3Æü´Ö¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê