¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤ÎÃæ¡¢B1¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¡¢23Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óÄ¹ºê¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡£ ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥êーÁª¼ê¡×¤È¡Ö»³¸ý ñ¥ÅÍÁª¼ê¡×¤Ç¤¹¡£ ¥·ー¥º¥ó¤¬ÃæÃÇ´ü´Ö¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È³«ºÅ