STARTOENTERTAINMENTは24日、ジュニアの公式サイトを更新し、SpeciaLが2月28日をもって活動を終了することを発表した。【写真】先週には…華やかなステージを披露していたSpeciaLら同サイトでは、「SpeciaLに関するご報告」と題した文書を発表。「株式会社STARTOENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:鈴木克明)より、SpeciaLの今後の活動に関して、ご報告申し上げます」「この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが