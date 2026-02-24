重点評価対象の5火山政府の火山調査委員会は24日、定例会合を開き、重点的に評価する対象の雌阿寒岳（北海道）や霧島山（宮崎、鹿児島両県）など国内5火山について、現在の状況や活動推移を議論した。昨年6〜9月にかけて噴火した新燃岳を含む霧島山は「やや活発な状態が続いており、水蒸気噴火が起きる可能性がある」として火山ガスの調査分析や、火口近くでの地震や空振の観測が必要だと指摘した。雌阿寒岳は一部の火口の噴気