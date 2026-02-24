Image: generated at whisk 「睡眠離婚（Sleep Divorce）」という言葉をご存知ですか。90年代ドラマにあった「成田離婚」は、新婚旅行先のトラブルで帰国後すぐ離婚しちゃうやつでしたが、こちらの離婚は本当に別れるわけではありません。夫婦が健康的な睡眠を得るために、「あえて」別の部屋やベッドで寝る生活スタイルのことです。なるほど、いびきや寝返りから解放されてスッキリ眠れる。