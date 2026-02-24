ダルビッシュがSNSで23日の決起集会を報告した野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして宮崎合宿に参加していたパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のSNSを更新した。伝えている内容は23日に行われた焼肉での決起集会がメーンだが、添えられた一言にファンは気持ちを昂らせている。SNSには「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっと