º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥¡ー¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤°¤°¤Ã¤ÈÏÓ¤ò¿­¤Ð¤¹Ç­¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÉ¤¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¼ê¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢11Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï1.5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¥½¥Õ¥¡¤Ç´ó¤êÅº¤¦£³É¤¤ÎÇ­¢ª£±É¤¤¬Á°Â­¤ò¿­¤Ð¤¹¤È¡Ä²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¡Û ÀË¤·¤¤¡Ä3É¤¤È¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Ð º£²ó¡¢Threads