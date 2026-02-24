Íî¸ì²È¤ÎÏª¤ÎÔ¥Ï»¡Ê¤Ä¤æ¤Î¡¦¤À¤ó¤í¤¯¡¢ËÜÌ¾¡¦°æ¸¶½ÓÆó¡Ë¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢´Î¿ÕÉÔÁ´¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£67ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ¤¬24Æü¡¢¸øÉ½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏª¤Î¸ÞÏºÊ¼±ÒÄÉÁ±°ìÌç²ñ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÏª¤ÎÔ¥Ï»¤µ¤ó Ô¥Ï»¤µ¤ó¤Ï1958Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ33¡Ë9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£¿À¸ÍÂçºßÀÒÃæ¤Î80Ç¯¡¢Ïª¤Î¸ÞÏºÊ¼±Ò¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£ Ê¼¸Ë¸©¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡¦¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Í¼Êý¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÏª¤ÎÔ¥Ï»¤Î¥Ë¥åー¥¹ÂçÄÌ¤ê¡×¤ò14Ç¯Ì³¤á¤¿¡£2