¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ(37)¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë2.4¥­¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡È°û¤ßÊª" ÃÏ¸µ¡¦»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÎÅ¹Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿1·î1¥ö·î¤Ç2.4kgÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ø¥½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÈÀµ·îÂÀ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¥Óー¥ë¥¸