大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で綱取りに挑む大関・安青錦に２４日、部屋の宿舎を提供する幸南食糧から新しい化粧まわしが贈呈された。「縁を結ぶ」ことをテーマに製作された化粧まわしは、大きなおむすびと、１５個の白星が描かれたデザイン。馬簾（ばれん）と呼ばれる下飾りの部分が紫色で、大関仕様の化粧まわしとなっている。安青錦は「とても素敵なデザイン。見るのは初めてだった、早くつけたい