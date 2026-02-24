女優の芳根京子（28）が23日、米ロサンゼルスで日本語吹き替え声優を務めるアニメ映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）のワールドプレミアに出席した。主人公・メイベル役を務める芳根は、ビーバーをイメージしたブラウンのドレスでグリーンカーペットに登場。「昨日の夜この会場を見させていただいて、いくつかの衣装で悩んでいたんですが“これだな！”と即決しました」と自身で選んだ衣装に満足げな表情。「こんな