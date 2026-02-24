人気バンド「Dragon Ash」や「The Ravens」のボーカル＆ギターの降谷建志が、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えた降谷は両手で顔をつぶし、仏頂面で悲痛の叫びを披露した。 この日、降谷は「いやだああああああああああぁいやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃん