£²·î¸©µÄ²ñ¤¬£²£´Æü³«²ñ¤·¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¶¯¤¤¿·³ã¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹Åê»ñ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤È¤·£µ·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï£³´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï£²·îÊäÀµ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢Áí³Û¤Ï£±Ãû£²£¶£°£°²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÂ­¸µ¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¶¯¤¤¿·³ã¡×¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Î£²ËÜÃì¤ÇÍ½»»°Æ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð·ÐºÑÂÐºö¤È