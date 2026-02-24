「30年に一度」ともいわれる記録的な雨不足。温泉施設が臨時休業するなど、観光業も打撃を受けるなか、私たちの生活を支える水瓶がピンチです。【写真を見る】約30年前「平成の大渇水」当時のニュース映像高知県のダムで初めて「貯水率0%」に高柳光希キャスター:高知県の「大渡ダム」は、高知市全体の約60%の上下水道をになっています。この大渡ダムが1月31日に貯水率0%になりました。運用が開始されてから39年間で初めての出来事