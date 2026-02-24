ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが復帰に近づいているようだ。23日、イタリアメディア『スカイ』が報じている。デ・ブライネは、昨年10月25日に行われたセリエA第8節のインテル戦で右足の太もも裏を負傷。右大腿二頭筋の重度の損傷が判明し、同29日に手術を実施したことが報告されていた。当初、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は約3〜5カ月の離脱期間であると予測。負傷から約4カ月が