愛知県知立市の自宅に妻とみられる遺体を放置したとして逮捕された78歳の男性が、不起訴処分になりました。知立市の無職の男性(78)は去年12月、妻とみられる年齢性別不明の遺体を自宅に放置した、死体遺棄の疑いで逮捕されていました。名古屋地検岡崎支部は男性を24日付で不起訴処分とし、「捜査中の余罪事件もあるため」などとして、処分の理由を明らかにしていません。