¤³¤Î½Õ¤ËÂç¿Í¤¬Ãå¤¿¤¤¡ª GU¤Î»È¤¨¤ë¡Ö½Ü¥¢¥¦¥¿¡¼¡×¤Ï¤³¤Î3¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤â¤­¤¤¤ÆÍ¥½¨¡ª ½Õ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¸¡¼¥æ¡¼¤Î¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò3ÅÀ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1. ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¡õ¤­¤ì¤¤¸«¤¨¤¬¤«¤Ê¤¦¡Ö¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ù¥¹¥È¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ù¥¹¥ÈZ¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¡¢Äø¤è¤¯¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¤­¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤âÁª¤Ó¤Þ