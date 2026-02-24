Image: Neiry Group かつてハトの帰巣本能を利用して訓練することで、特定の場所にハトを移動させて文書を届ける「伝書バト」という通信手段がありました。その後、無線通信などの発展により、お役御免となるわけですが、インターネット全盛の現代にその復活を試みている企業があるようです。それが、ロシアのスタートアップ企業「Neiry」。ハトの脳を事実上ハッキングして「生きたドローン