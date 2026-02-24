¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î2¼¡»î¸³¤Ï¡ÖÁ°´üÆüÄø¡×¤¬25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ Ä¹ºêÂç³Ø¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬²¼¸«¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 25Æü¤«¤é¡ÖÁ°´üÆüÄø¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î2¼¡»î¸³¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÄ¹ºêÂç³Ø¤È¸©Î©Âç³Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ Ä¹ºêÂç³ØÊ¸¶µ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î»î¸³¾ì¤Ë¤Ï´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÏÍ§¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤é¤È²¼¸«¤ËË¬¤ì¤ë¼õ¸³À¸¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê´Ä¶­²Ê³ØÉô»ÖË¾¡Ë ¡Ö1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò½Ð