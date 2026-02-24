ロシアによるウクライナへの侵攻から、2026年2月24日で4年が経ちます。 【写真を見る】JR浜松駅北口の募金活動の様子 静岡県内に単身で避難しているウクライナ出身の女性は、一刻も早い終戦を願っています。 遠州信用金庫で働くウクライナ出身のマルハリタ・シリアクさん。2022年10月に浜松市へ避難し、日本語を学んだ後に信用金庫に採用されました。 ウクライナで映像編集の仕事をしていたマルハリタさんは、そのスキルを生か