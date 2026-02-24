制服のあり方が大きく変わります。静岡市は、学校ごとに異なる公立中学校の制服について、2028年度から市内共通の「標準服」を導入すると発表しました。 【写真を見る】静岡市が2028年度から「市内共通の標準服」導入へ 制服代は上昇…"家計の負担"と"伝統の両立"が課題に 保護者の負担軽減が目的ですが、その決断には賛否があるようです。 ＜スタッフ＞ 「じゃあ前向いてください」 ＜保護者＞ 「大人びた。かわいいじゃん