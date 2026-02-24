ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が２４日、「秋広劇場ｉｎ台湾」の再現を誓った。この日、宮崎空港から台湾へ移動。２３日の侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）で３ランを放った勢いのまま、２５日に台湾プロ野球・中信兄弟、２６日はＷＢＣ台湾代表との「２０２６年台日野球国際交流試合」（ともに台北ドーム）に臨む。中信兄弟とは、巨人時代の２４年３月にも対戦し、３安打３打点と躍動した。お立ち台では、どんな