¼¯»ùÅç¹ñºÝÂç³Ø¤Ë´°À®¤·¤¿¿·¤·¤¤»ÜÀß¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤ä¡¢ÃËÀ­ÍÑ¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥ëー¥à¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢º£¤É¤­¤Î³ØÀ¸¤¬Âç³Ø¤Ëµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤â¤ß¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¹ñºÝÂç³Ø¡¦ºäÇ·¾å¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´°À®¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¡Ö¤µ¤«¤Î¤¦¤¨¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£ ¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤ä¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸¤¨¤ë³ØÀ¸¥Ûー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÊ¤Ë¥³¥ó