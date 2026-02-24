２月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス４３、前回マイナス１７から大幅悪化 ２月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス４３と前回のマイナス１７から大幅に悪化した。市場予想はマイナス２７だった。昨年１２月以来の低水準に戻った。今後１カ月の予想指数はマイナス４０と、前回のマイナス３４から低下した。