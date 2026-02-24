２３日、江蘇省句容市の宝華山国家森林公園で披露された獅子舞。（句容＝新華社配信／鐘学満）【新華社北京2月24日】中国では春節（旧正月）連休（15〜23日）に、各地で獅子舞や伝統芸能の披露、ランタンの装飾などが行われ、人々は思い思いの休日を楽しんだ。２３日、貴州省遵義市の烏江寨でジェットブレードを体験する観光客。（遵義＝新華社配信／袁福洪）２２日、甘粛省敦煌市で行われたランタンフェスティバル。（敦煌＝新