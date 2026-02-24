俳優の萩原利久、古川琴音、四宮義俊監督が24日、都内で行われた劇場アニメ『花緑青が明ける日に』（3月6日公開）ジャパンプレミアに登壇し、第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式出品され訪れたベルリンの思い出を振り返った。【集合ショット】爽やか…！グリーンコーデで登場した萩原利久＆古川琴音ら本作は第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、萩原と四宮監督は実際にベルリンへ赴