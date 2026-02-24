24日（火）東京は暖かくて日差しも出ましたが、だんだん雲が分厚くなってきました。天気は下り坂に向かっています。25日（水）は西日本から東北で雨や雪が降りそうです。24日夜は、西日本の全域で雨、東北北部の一部で雪が降っています。このあと、前線や低気圧の雲が東に広がります。25日朝、通勤通学の時間帯は、東北北部で雪、その他は広い範囲で雨が降るでしょう。特に西日本や東日本の太平洋側では雷を伴って激しく降るところ