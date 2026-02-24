“バカラで106億円溶かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が24日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ギャンブル中に考えていたことについて語る場面があった。バカラの魅力について「臨死体験」と語る井川氏。「ダラダラ勝ってもしびれないんですよね。持っていったのがここ（底）までなっちゃって“ヤバい…これ無くしたら種銭どうしよう?”とか“次はあの会社から借りるか”みたいな」と、