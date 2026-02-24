本日の日経平均株価は、前週末の米株安を受けながらも、押し目買いやAI半導体関連銘柄への買いが入り、前週末比495円高の5万7321円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いの展開で上場来高値を更新した銘柄は130社にのぼった。上場来高値を更新した銘柄は、過去の売買によるしこり（抵抗帯）がなく、いわゆる「株価青天井」銘柄としてさらなる注目を集めそうだ。 上場来高値を更新した主な銘柄は、1株を4株に株式分