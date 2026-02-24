俳優の勝地涼が、24日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）に登場。“俳優”になる驚きのきっかけを明かした。【写真あり】「息子っちと親子3人で」ディズニーへ行ったと報告した勝地涼「実家がお店の有名人SP」で集まった有名人が「実家のお店が役だったことは？」というテーマでトークを展開するなか、勝地は「職業に生かされたことはないんですけど…」と切り出した。続けて「ドラマの撮影にう