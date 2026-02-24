長野・佐久長聖高校発の女性アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）が21日、東京・代官山UNITで現体制ラストライブを開催した。インフルエンザの影響で、2年生の宮下裕萌（ゆめ）と3年生3人が欠席する緊急事態。それでもステージでは出演した2年生4人が結束力を発揮した。4月から最上級生としてグループ最終章を背負うメンバーが、終演後、それぞれの胸中を語った。（推し面取材班）最大キャパの空間で迎えた現体制