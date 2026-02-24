23日午後1時15分ごろ、岩手県花巻市の花巻空港に米空軍の輸送機オスプレイ1機が予防着陸した。防衛省東北防衛局などによると、飛行中の警告灯点灯が理由で、1日以上経過した24日夜の時点でも離陸していない。民間機への影響はなく、けが人も出ていない。米軍が機体の点検や整備を続け、安全が確認され次第離陸する。機体は横田基地（東京都）を出発した輸送機CV22オスプレイ。