漫画『うらみちお兄さん』が舞台化されることが決定した。7月8日〜7月12日にシアターサンモールにて上演される。あわせてキャスト情報が解禁された。【動画】顔そっくり！舞台『うらみちお兄さん』キャストの応援映像表田裏道は西海龍人、蛇賀池照は二階堂心、兎原跳吉は中田凌多、熊谷みつ夫は大海将一郎、多田野詩乃は澤田真里愛、出木田適人は田口巧輝、枝泥エディは島田弘蓮、木角半兵衛は小椋涼介、上武裁人は中島礼貴、