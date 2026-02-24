俳優の勝地涼(39)が24日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後7・00）にゲスト出演。実家が生花店を営んでいることを明かした。地元は高級住宅街で知られる東京・自由が丘の勝地。母は生花店を営んでおり、「バレンタインデーのお返しはお母さんが花束を作って、それを僕が自転車で届けに行った」と、ホワイトデーに花束を返していたと告白。「花束を自分で作ることってないじゃないですか。キザなことですけど