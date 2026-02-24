男性潜水士に救助される牛＝23日、沖縄県・宮古島沖（宮古島海上保安部提供）宮古島海上保安部に所属する男性潜水士が23日朝、沖縄県宮古島市の海で泳いでいた牛を救助した。潜水士は泳ぎながら牛の鼻につながれていたロープを引っ張り、スロープから地上に引き揚げた。牛にけがはなかったという。宮古島海保が24日発表した。海保によると、23日午前8時10分ごろ、停泊していたフェリーの乗組員から連絡があり、巡視船の潜水士