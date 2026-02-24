シャオミ・ジャパンは、同軸トリプルドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を2026年2月24日（火）より発売開始します。カラーはグレイシャーブルー、オブシディアンブラック、クラウドホワイトの3色。実売価格は8980円（税込）。 記事のポイント 1万円を切る価格ながら、強力なノイズキャンセリング機能を備え、同軸トリプルドライバーによる臨場感のある高音質サウンドも実現した高コスパモ