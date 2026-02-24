BabyKingdomが新アトラクション「ハピネのかくれんぼ」のMVを公開した。表題曲の「ハピネのかくれんぼ」は、日常の中に潜む幸せ＝happinessを自分自身の目で見つけ出していこう、をテーマに 「フォレストファンタジー」 の世界観を、軽快な行進リズムと陽気で祝祭感のあるバンドサウンドに、ケルト風スパイスを効かせ表現。咲吾（Vo）は、森の奥のもしもと語りながらも、人生のほろ苦さ、ファンへの気持ち、バンド自身の未来への意