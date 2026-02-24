NIGHTMAREが、3月25日にリリースする33rdシングル「Reach for」のアートワーク、商品情報、イントロが聴けるYouTubeショート動画を一挙に公開した。新アーティスト写真は、写真家・宮脇進が撮影を行い、黒い衣装が映えるクールなビジュアルに仕上がった。33rdシングル「Reach for」は、限定盤と通常盤の2形態でのリリースで、限定盤のCDには、新曲「Reach for」、「 [N] 」の2曲を収録、それに加え、「Reach for」MVとメイキング映