ÂçÁêËÐ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ£²»þ´Ö£Ó£Ð²£¹Ë¡õ¿Íµ¤ÎÏ»ÎÌ´¤ÎÂçÂç½¸·ë¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎ½Å¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡ÊÂÎ½Å¤¬¡ËÁý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¡££Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö£³£°£°¥­¥í¡¢Ä¶¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£³£°£°¥­¥í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÄÄ¶¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤È£µ¥­¥í