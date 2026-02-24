多くのポップスが歌声や歌詞を通して、その歌が持つ世界観を伝え、制作者の意思が伝播していくものだけれど、歌のないインストゥルメンタルという音楽もまた、いつの世もその存在は揺るがない。様々なスタイルや音楽形態はあれど、インストの持つ魅力とはなにか。インストでなければならない理由はあるのか。今回は、焙煎寺ユウというアーティストの作品から、そんな話が展開されていった。コメンテーターはTuneCore Japanの堀巧馬