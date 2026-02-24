国民民主党の玉木代表は２４日の記者会見で、党綱領の見直しについて「検討していく必要がある」と述べた。綱領には「国民が主役の改革中道政党を創る」と明記しており、中道改革連合と差別化を図る狙いがあるとみられる。玉木氏は、中道改革を念頭に「中道という言葉が別の意味で広がっている。同質化するところが出てくる」と説明した。４月５日に党大会を開く方向で調整していることも明らかにした。