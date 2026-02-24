バルセロナオリンピック（五輪）女子アーティスティックスイミング銅メダリスト奥野史子氏（53）が24日、読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）に出演。日本時間23日未明に閉幕したミラノ・コルティナ五輪の日本選手団をたたえた。日本選手団はこの日、開催地イタリア・ミラノから千葉・成田空港着の航空機で帰国。番組でも帰国の様子を伝えた。奥野氏は「本当に大変なこの4年間を過ごしてこら