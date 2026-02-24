¡ÚÂç¿Í¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¡ÈºÆ¡ÉÆþÌç¡Û¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤Þ50Âå°Ê²¼¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥³¥¯¥è¤Î¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¡×¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Î¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð°ì¤âÆó¤â¤Ê¤¯¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«É½»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÉ½»æ¤Î¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤