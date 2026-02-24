俳優の萩原利久、古川琴音、四宮義俊監督が24日、都内で行われた劇場アニメ『花緑青が明ける日に』（3月6日公開）ジャパンプレミアに登壇した。【集合ショット】爽やか…！グリーンコーデで登場した萩原利久＆古川琴音ら本作で声優に初挑戦した萩原は「俳優の方が声優のお仕事をされたり、声優の方がドラマとか映画に出ることが割とあるので、近い存在なのかなって思っていたんですけど、全然違かったです」とアフレコを振り返