なにわ男子の道枝駿佑（23）が24日、都内で、単独初主演となる映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開、三木孝浩監督）完成披露試写会舞台あいさつに、生見愛瑠（23）らと出席した。同作は作家一条岬氏の同名小説が原作。歌をつくる時間を通してひかれあいながらも、運命に翻弄（ほんろう）される男女の10年にわたる恋を描くラブストーリー。道枝は詩作をひそかな趣味とし、代わり映えのない日々を送る高校生水嶋春人を演じる。