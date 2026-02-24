侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）とカブス・鈴木誠也外野手（３１）が２４日、チームが準備した日本航空のチャーター機で中部国際空港に到着した。吉田が２３日（日本時間２４日）、自らのインスタグラムのストーリーズを更新。鈴木と一緒に飛行機に乗り込む姿を掲載していた。吉田は前回の２０２３年のＷＢＣでは主に「３番・左翼」で出場。２本塁打含む２２打数９安打１３打点の大活躍で世界一奪還に貢