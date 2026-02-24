トランプ政権の「相互関税」が違法判決を受けたことについて、経団連の筒井会長は「チェック・アンド・バランスが働いたと認識している。ただ、関税という手段が否定されたわけではない」と述べ、関税政策の先行きについて、引き続き注視する考えを示しました。経団連筒井義信 会長「司法の判決が出たということでチェック・アンド・バランスが働いたと認識をしております。ただ、根拠が違うだけで関税という手段が否定され